Rencontre entre Nabil Ammar et Beat Jans : Discussions sur la migration et les avoirs spoliÃ©s

Rencontre entre Nabil Ammar et Beat Jans : Discussions sur la migration et les avoirs spoliés

Ce jeudi 23 mai 2024, Nabil Ammar, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, a accueilli M. Beat Jans, Conseiller fédéral et Ministre suisse de la Justice et de la Police, pour une visite de travail en Tunisie, prévue les 23 et 24 mai 2024.

Lors de cette rencontre, les deux ministres ont salué la solidité des relations entre la Tunisie et la Suisse, ainsi que le niveau de coopération existant dans divers domaines. Ils ont particulièrement mis en avant le programme bilatéral visant à offrir des opportunités de formation en Suisse pour les jeunes Tunisiens, dans le cadre de la promotion de la migration circulaire. M. Ammar a souligné l’importance du développement social et économique comme moyen de lutter contre l’immigration illégale, rappelant l’approche tunisienne qui privilégie la résolution des causes profondes de ce phénomène mondial et encourage le développement de solutions alternatives, telles que la promotion de la migration régulière.

Le ministre tunisien a également insisté sur l’importance de la restitution des avoirs spoliés, exprimant la volonté ferme de la Tunisie d’accélérer les procédures de recouvrement des fonds gelés, notamment en Suisse. Il a appelé à aller au-delà d’une approche purement juridique pour traiter cette question dans toutes ses dimensions.

De son côté, le Ministre suisse Beat Jans a affirmé la conviction de son pays quant au droit du peuple tunisien à récupérer ses avoirs, exprimant la pleine disponibilité de la Suisse à coopérer avec la Tunisie pour réaliser des progrès concrets dans ce dossier.

L’entretien a également permis d’échanger des points de vue sur certaines questions internationales, notamment la situation dans les Territoires Palestiniens Occupés. Nabil Ammar a réitéré la position ferme de la Tunisie, soutenant le droit du peuple palestinien à l’autodétermination et à la récupération de ses droits sur l’ensemble de ses territoires, soulignant l’urgence de mettre fin à la guerre de génocide à laquelle il fait face.

Gnetnews