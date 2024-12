Renforcement de la coopération entre la Tunisie et l’UNICEF

Le ministre de l’Économie et de la Planification, M. Samir Abdelhafidh, a reçu, mercredi 4 décembre 2024, M. Michel Le Pechoux, représentant résident de l’UNICEF en Tunisie.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont examiné l’état de la coopération en cours et les programmes prévus pour la période à venir. M. Samir Abdelhafidh a souligné l’importance que la Tunisie accorde au développement du capital humain, en particulier dans le domaine de l’enfance. Il a mis en avant plusieurs initiatives du gouvernement, telles que la généralisation des écoles préparatoires pour les enfants dans les régions intérieures, la lutte contre le décrochage scolaire, l’élargissement des écoles de la deuxième chance, ainsi que les programmes de protection sociale et de sécurité.

Le ministre a également salué la coopération technique en cours avec l’UNICEF et le soutien de certains partenaires financiers internationaux à ces initiatives. Il a exprimé son souhait de renforcer davantage cette collaboration et d’élargir ses champs d’intervention pour mieux répondre aux priorités nationales en matière de développement humain et de programmes sociaux.

De son côté, M. Michel Le Pechoux a exprimé sa satisfaction quant au niveau actuel de coopération entre l’UNICEF et la Tunisie. Il a présenté les différents projets déjà réalisés et ceux en préparation pour la période à venir, réaffirmant l’engagement de l’UNICEF à soutenir les efforts nationaux, notamment dans les domaines sociaux liés à la jeunesse et à l’enfance.

