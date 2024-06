Renforcement de la coopÃ©ration sanitaire entre la Tunisie et l’Ã‰gypte

Renforcement de la coopération sanitaire entre la Tunisie et l’Égypte

Dans le cadre du soutien à la coopération entre la Tunisie et l’Égypte dans divers domaines de la santé, le ministre tunisien de la Santé, Ali Mrabet, a rencontré ce mardi 4 juin 2024, son homologue égyptien, le Dr Khaled Abdel Ghaffar, dans la capitale égyptienne, Le Caire.

Cette rencontre a constitué une occasion importante pour passer en revue l’histoire riche et les relations de coopération distinguées qui unissent les deux pays. Les discussions ont porté sur les moyens de renforcer cette coopération en ouvrant de nouvelles perspectives et en échangeant des expériences réussies dans plusieurs domaines de la santé. Les principaux axes abordés incluaient la production de médicaments et de vaccins, le tourisme médical et la lutte contre l’hépatite virale.

En parallèle, le ministre tunisien de la Santé a également rencontré le général Dr. Baha El-Din Zidan, président de l’Autorité égyptienne pour l’achat unifié, l’approvisionnement et la logistique médicale. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération et l’échange de compétences entre les deux pays dans les domaines de la santé, en particulier dans la fabrication de médicaments et de produits médicaux.

Gnetnews