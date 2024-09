Rentrée 2024-2025 : Le ministère du Transport renforce les dispositifs de transport pour élèves et étudiants

Le ministère du Transports a annoncé des dispositions renforcées pour assurer le transport des élèves et étudiants pour l’année scolaire et universitaire 2024-2025, à travers un réseau de 2 200 lignes scolaires et universitaires sur un total de 3 178 lignes, incluant également les lignes ferroviaires gérées par la Société des Transports de Tunis, le réseau de la banlieue sud, ainsi que le réseau du Sahel exploité par la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT).

Dans un communiqué, le ministère a précisé que les compagnies nationales et régionales de transport ont intensifié la préparation de leurs flottes de bus, avec un taux de disponibilité global estimé à 62%. Pour le transport scolaire et universitaire, une augmentation de 4% est prévue par rapport à l’année précédente, avec 1 678 bus prêts à l’exploitation sur un total de 2 572.

Transport dans la capitale

La Société des Transports de Tunis prévoit une disponibilité de 478 bus pour la rentrée 2024-2025, dont 120 dédiés au transport scolaire et universitaire, en légère augmentation par rapport aux 461 bus mobilisés l’année dernière.

Sociétés régionales de transport

Les sociétés régionales de transport mettront à disposition 2 094 bus, dont 1 558 destinés spécifiquement au transport des élèves et étudiants, avec un taux de disponibilité de 74%.

Renforcement du réseau ferroviaire

Côté ferroviaire, la Société des Transports de Tunis et la SNCFT ont également renforcé leurs flottes. Le nombre de rames de métro en circulation devrait passer de 42 à 52 durant le premier semestre, pour atteindre 56 après la réhabilitation de 28 rames, conformément aux décisions prises lors du conseil ministériel restreint du 25 mars 2024.

Quant à la SNCFT, la flotte de trains électriques dédiée à la rentrée scolaire comprendra 17 trains sur la ligne des banlieues de Tunis et 7 sur la ligne du Sahel. Chaque train a une capacité d’accueil de 852 passagers, avec une disponibilité de 86%. La ligne E, reliant les stations de Barcelone et Bougatfa, mettra en service quatre trains avec une disponibilité de 100%. Enfin, la ligne D, reliant Barcelone à Gobaâ, sera progressivement mise en service à partir du dernier trimestre 2024, avec une capacité prévue de 2 400 passagers par trajet.

Ces mesures visent à garantir des conditions optimales de transport aux élèves et étudiants, tout en répondant aux besoins croissants de la population scolaire et universitaire.

Gnetnews