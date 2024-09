Rentrée scolaire 2024-2025 : Ridha Zahrouni (ATUPE) appelle à une réforme urgente du système éducatif pour sauver l’école!

La rentrée scolaire 2024-2025 a débuté ce lundi, marquée par des défis persistants pour le système éducatif tunisien. Lors d’une interview avec Ridha Zahrouni, président de l’Association tunisienne des Parents et des Élèves (ATUPE), plusieurs problématiques majeures ont été mises en lumière.

Problèmes de répartition et de ressources

Selon Zahrouni, l’affectation des élèves continue de poser des difficultés significatives. De nombreux élèves se retrouvent dans des établissements éloignés de leur domicile, et certains parents n’ont pas pu inscrire leurs enfants dans les écoles de leur secteur en raison du manque de places disponibles. Ce problème persistant est aggravé par une augmentation de 2% du nombre d’élèves inscrits par rapport à l’année précédente.

Le manque de personnel enseignant constitue un autre défi majeur. Les structures syndicales rapportent un déficit de 7 000 enseignants, rendant le recours aux vacataires et la surcharge des classes, parfois au-delà de 40 élèves, insuffisants pour pallier ces lacunes. « Ces conditions risquent d’affecter négativement le bon déroulement de l’année scolaire », affirme Zahrouni.

Disparités et décrochage scolaire

Ridha Zahrouni souligne également la montée toujours croissante des inscriptions dans les établissements privés, creusant davantage l’écart entre les classes socio-économiques. Cette situation contribue à la discrimination entre les familles aisées et celles aux ressources limitées, ce qui se reflète dans les taux de réussite des examens nationaux.

L’association s’inquiète également du nombre alarmant d’enfants non scolarisés, estimé à 16 000 l’année dernière, et du taux de décrochage scolaire, qui atteint environ 100 000 élèves. Selon Zahrouni, la dégradation de la qualité de l’enseignement public et la montée des cours particuliers, devenus presque indispensables, limitent l’école à un simple lieu de transmission de savoir, plutôt qu’à un véritable ascenseur social.

Appels à la réforme urgent

L’ATUPE appelle à une réforme sérieuse et structurée du système éducatif tunisien. Parmi les principales revendications :

1. Réforme du système éducatif: Mettre en place des politiques et des stratégies pour reconstruire l’école tunisienne en un lieu équitable et un véritable ascenseur social pour tous les enfants.

2. Réactivation du Conseil Supérieur de l’Éducation: Accélérer la création de cette instance prévue par la Constitution du 17 août 2022, pour répondre aux défis éducatifs de manière coordonnée.

3. Garantie de l’égalité des chances: Assurer un accès équitable à l’éducation pour tous les enfants, réduire les disparités dans les résultats des examens et diminuer la dépendance aux cours particuliers.

4. Amélioration des conditions d’enseignement: Remédier aux problèmes structurels affectant la qualité de l’enseignement public et créer des conditions optimales pour l’éducation.

L’association appelle également les parents à jouer pleinement leur rôle pour garantir l’éducation de leurs enfants, en coopération avec l’État et les institutions éducatives.

Présidentielle: « Aucun candidat n’a fait de proposition »

Ridha Zahrouni critique la lenteur des réformes, soulignant que la consultation nationale sur l’education, démarrée le 15 septembre 2023, n’a pas encore produit de résultats concrets. Il déplore que cette consultation soit devenue une excuse pour retarder la réforme nécessaire.

En outre; à l’approche des élections présidentielles du 6 octobre, le président de l’ATUPE exprime des inquiétudes quant aux priorités politiques qui pourraient encore retarder les réformes éducatives nécessaires. Il note que les programmes des candidats n’offrent pas d’engagement clair en faveur de la réforme du système éducatif, ce qui reflète la continuité du manque de direction dans ce secteur éminemment important. Il rappelle également à cet égard que pas moins de 12 ministres de sont succéder au ministère de l’Education en 13 ans. » Il est impossible pour un ministre de procéder à une réforme aussi importante en moins d’an an », souligne-t-il.

Pour Ridha Zahrouni et l’ATUPE, la rentrée scolaire 2024-2025 montre que les défis du système éducatif tunisien restent nombreux et complexes. Une réforme sérieuse est essentielle pour garantir une éducation de qualité et accessible à tous, afin de « construire l’élite de demain et d’arrêter d’investir dans l’ignorance », a-t-il conclu.

Wissal Ayadi