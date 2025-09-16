Rentrée scolaire et universitaire : Kaïs Saïed appelle à un engagement national pour l’éducation

16-09-2025

À l’occasion de la rentrée scolaire et universitaire, le président de la République, Kaïs Saïed, a présidé ce lundi 15 septembre une réunion réunissant plusieurs membres du gouvernement et du Conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement. Étaient présents notamment Khaled Nouri, ministre de l’Intérieur, Rachid Amri, ministre des Transports, Noureddine Nouri, ministre de l’Éducation, Sadok Mourali, ministre de la Jeunesse et des Sports, Riadh Chaoued, ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, ainsi qu’Ahmed Bouheli, ministre des Affaires religieuses, et les ministres des Affaires culturelles et de la Femme, de l’Enfance et des Seniors.

Le chef de l’État a souligné l’importance d’accompagner pleinement les jeunes et l’ensemble de la communauté éducative, affirmant que l’éducation constitue un droit fondamental, comparable à l’eau et à l’air. « L’éducation et la culture nationales sont des secteurs de souveraineté », a-t-il insisté, rappelant que ces domaines sont essentiels pour former de nouvelles générations capables de relever les défis de la société.

Kaïs Saïed a également dénoncé les réformes inefficaces du passé et insisté sur le rôle du Conseil supérieur de l’éducation, créé par la Constitution, pour protéger le système éducatif des influences politiques et extérieures. Il a insisté sur la nécessité de trouver des solutions aux situations difficiles que rencontrent certains élèves, afin de leur permettre de contribuer activement au développement du pays.

Le président a rappelé l’obligation constitutionnelle de garantir un accès égal à l’éducation jusqu’à l’âge de 16 ans et a déploré que la détérioration des infrastructures, des programmes et des moyens de transport ait contribué à l’aggravation de l’analphabétisme. Il a appelé à un traitement immédiat des problèmes accumulés au fil des décennies, avec l’implication de toutes les parties concernées, pour lever les obstacles auxquels font face les élèves et l’ensemble de la communauté éducative.

Enfin, Kaïs Saïed a demandé la mise en place de mesures concrètes pour sécuriser les déplacements des élèves et assurer leur protection autour des établissements scolaires, en particulier contre les délits et la drogue. Le président a conclu en réaffirmant sa confiance dans le potentiel des Tunisiens : « Lorsque les conditions sont réunies, nos jeunes brillent non seulement en Tunisie, mais dans le monde entier. La Tunisie reste une source d’innovation et de lumière. »

