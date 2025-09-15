Rentrée scolaire : le ministre de l’Éducation assure la mobilisation de tous les moyens pour un démarrage réussi

Le ministre de l’Éducation, Noureddine Nouri, a donné ce lundi le coup d’envoi officiel de l’année scolaire 2025-2026 depuis le lycée Ibn Rachiq à Ezzahra.

À cette occasion, il a affirmé que son département a œuvré en coordination avec l’ensemble des structures de l’État et les parties concernées afin d’assurer notamment la disponibilité du transport scolaire.

Intervenant au micro de la Radio Nationale, le ministre a qualifié la rentrée scolaire de véritable « fête nationale », soulignant que les services du ministère suivent en temps réel les conditions de ce retour sur les bancs de l’école et interviendront de manière urgente pour résoudre toute difficulté qui pourrait survenir.

Nouri a par ailleurs rappelé que le ministère a pris des mesures préventives pour alléger le fardeau des familles, en publiant à l’avance la liste des manuels et cahiers scolaires.

S’agissant de la sécurité, il a indiqué qu’un plan conjoint avec le ministère de l’Intérieur a été mis en place pour encadrer et protéger les établissements scolaires, avec un suivi quotidien et rapproché de la situation aux abords des écoles.

Pour cette rentrée, les établissements publics, du primaire au secondaire, accueillent 2 325 443 élèves.

