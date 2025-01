Repli de l’inflation en Tunisie : Lâ€™INS publie les chiffres de 2024

Repli de l’inflation en Tunisie : L’INS publie les chiffres de 2024

L’Institut national de la statistique (INS) a annoncé, dans un communiqué publié ce lundi 6 janvier 2025, une baisse notable de l’inflation en Tunisie. L’indice des prix à la consommation familiale s’est établi à 7% pour l’ensemble de l’année 2024, contre 9,3% en 2023.

En décembre 2024, le taux d’inflation a reculé à 6,2%, poursuivant une tendance baissière amorcée depuis octobre 2023, où il atteignait 8,6%. Ce fléchissement est principalement attribué à une modération de la hausse des prix des produits alimentaires, passée de 8,5% en novembre à 7,2% en décembre.

Produits alimentaires : entre hausses et baisses

Sur un an, les prix des produits alimentaires ont enregistré une hausse de 7,2%, tirée notamment par :

Les viandes ovines (+21,3%)

Les volailles (+19,7%)

Les fruits secs (+14,8%)

Les légumes frais (+14,2%)

Les poissons frais (+12,8%)

Les viandes bovines (+9,2%)

En revanche, une baisse significative a été observée pour les huiles alimentaires, dont les prix ont reculé de 8,3%.

Augmentation des prix des produits manufacturés et des services

Les prix des produits manufacturés ont progressé de 6,1% en 2024, notamment en raison :

De l’augmentation des prix des vêtements et chaussures (+9,7%)

Des produits d’entretien courant du foyer (+7,8%)

Les services ont également vu leurs prix augmenter de 5,4%, poussés par une hausse notable dans le secteur des restaurants, cafés et hôtels (+11,7%).

Une légère hausse mensuelle en décembre

Par rapport au mois de novembre, les prix à la consommation ont augmenté de 0,2% en décembre 2024. Cette hausse mensuelle s’explique par :

Une augmentation de 1,7% des prix du groupe « habillement et chaussures »

Une hausse de 0,8% dans le groupe « services restaurants, cafés et hôtels »

En revanche, les prix des produits alimentaires ont reculé de 0,6% sur la même période, avec une diminution marquée pour :

Les huiles alimentaires (-5,3%)

Les volailles (-1,8%)

Les fruits frais (-1,3%)

Les légumes frais (-1%)

Inflation sous-jacente et produits encadrés

L’INS indique que l’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie) est restée stable à 6,3%. Les produits libres, non administrés, ont connu une augmentation de 6,9% sur un an, contre 3,8% pour les produits encadrés.

Le groupe « Produits manufacturés » et celui des « Produits alimentaires frais » ont apporté la plus forte contribution à l’inflation globale, à hauteur de 2,3% et 1,9% respectivement.

Ces chiffres confirment une amélioration progressive du climat inflationniste en Tunisie, mais soulignent également les disparités entre les secteurs, appelant à des mesures plus ciblées pour stabiliser davantage les prix.

Gnetnews