Reprise progressive du trafic ferroviaire dans la banlieue sud après un incident

La Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) a annoncé la reprise progressive, ce lundi 1er septembre 2025, de la circulation des trains de la banlieue sud (Tunis–Riadh) ainsi que de certains trains grandes lignes.

Le trafic avait été interrompu dans la matinée entre les gares de Tunis et de Djebel Jelloud à la suite du déraillement de deux wagons d’un train assurant la liaison Tunis–Annaba.

Selon la SNCFT, cet incident a empêché l’entrée et la sortie des trains de la banlieue sud et des lignes longues distances depuis et vers la gare de Tunis.

La société a présenté ses excuses à ses passagers pour les désagréments occasionnés.

