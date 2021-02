Retard de l’arrivée du vaccin contre le Coronavirus en Tunisie, ce sera en Mars, et non en Février

La directrice des soins et santé de base, et membre de la commission de vaccination, Ahlem Gzara, a annoncé ce mercredi 17 février que l’arrivée du premier lot de vaccins en Tunisie est prévue pour le mois de Mars prochain, signalant qu’un retard a été enregistré en la matière ; la mise à disposition du vaccin était initialement programmée pour la mi-février courant.

Lors d’une audition au sein de la commission de la santé et des affaires sociales à l’Assemblée, Ahlem Gzara, également membre du comité scientifique, a indiqué que la Tunisie allait recevoir en Mars, le premier lot composé de 93 600 doses de vaccin Pfizer-Biontech, via l’initiative Covax, ce qui permettra de faire vacciner 46 800 personnes parmi le personnel de santé, rapporte la TAP.

100 mille doses sont prévues via un achat des laboratoires Pfizer, et entre 150 à 200 mille doses du vaccin AstraZeneca, à travers l’initiative Covax, a-t-elle ajouté.

Par ailleurs, 2 millions de doses de vaccin seront obtenus via un achat direct pour faire vacciner un million de personnes, outre 4,3 millions de doses via l’initiative Covax, et 2,4 millions de doses à travers l’initiative africaine.

Gzara a ajouté que la Tunisie poursuivait les négociations pour l’achat direct d’autres quantités de vaccins en vue de parvenir à 8,8 millions de doses de vaccins contre le Coronavirus, le but est de faire vacciner 5 millions de Tunisiens en 2021.

Le ministre de la Santé et plusieurs membres du comité scientifique et de la commission de vaccination avaient auparavant annoncé que le premier lot de vaccins dans le cadre de l’initiative Covax, est attendu pour ce mois de février.

Gnetnews