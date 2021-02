Tunisie : La situation épidémiologique s’améliore, l’arrivée de vaccin dépend de la mise en place de lois (Ministre)

Le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a affirmé ce mercredi 17 février 2021, que la situation épidémiologique en Tunisie s’améliore, face aux indicateurs positifs enregistrés, liés à la baisse des contaminations, des décès, et de l’affluence sur les hôpitaux.

Dans une déclaration médiatique à l’Assemblée, le ministre a incité les Tunisiens à s’en tenir aux gestes barrières et protocoles sanitaires, signalant que les restrictions et mesures de prévention reconduites jusqu’au 07 mars seront évaluées le moment venu, afin que les décisions nécessaires soient prises.

S’agissant de l’arrivée du vaccin contre le Coronavirus, il a indiqué qu’elle était liée à l’adoption par l’Assemblée du projet de loi portant sur la responsabilité civile, induite par son usage, et les éventuels risques qui en découlent.

Le mécanisme Covax et les laboratoires pharmaceutiques obligent l’Etat tunisien à mettre en place des lois pour obtenir le vaccin, a-t-il souligné en substance.

La commission de la Santé et des affaires sociales organise ce mercredi une audition du ministre de la Santé, autour du projet de loi n’o 09/2021, relatif aux dispositions exceptionnelles liées à la responsabilité civile, résultant de l’usage du vaccin et du médicament contre le Coronaivurs « Sars Cov 2 », et l’indemnisation qui en résulte.

Adopté lundi dernier en conseil des ministres, le nouveau texte prévoit la mise en place d’une commission dont la mission est de statuer sur les demandes d’indemnisation suite à l’usage du vaccin, en quatre mois. Le dédommagement sera financé par un fonds spécial.

Des représentants du comité scientifique et de la commission de vaccination seront auditionnés au sujet des dates d’acquisition du vaccin, et des aspects logistiques liés notamment à la conservation des injections attendues.

Gnetnews