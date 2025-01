Retour en activité de l’hôtel « Baie de Soleil » à Hammamet: réunion de travail au ministère de la Jeunesse et des Sports

Une réunion de travail s’est tenue ce mercredi 8 janvier 2025, sous la présidence du ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Sadok Mourali, pour définir la feuille de route en vue de la reprise des activités de l’hôtel « Baie de Soleil » à Hammamet. Cette réouverture partielle, prévue pour le mois de juillet 2025, s’inscrit dans le cadre des recommandations du président de la République, Kais Saïed, lors de sa rencontre avec le ministre le 24 décembre 2024. Cette initiative vise à accélérer la rénovation de plusieurs infrastructures jeunesse endommagées, à l’instar de cet hôtel, qui était l’un des meilleurs espaces dédiés aux jeunes et aux familles, offrant diverses commodités.

Plusieurs décisions ont été prises :

-La désignation d’un bureau d’études pour déterminer les travaux de réaménagement nécessaires et en estimer le coût global, avec un échéancier pour la mi-février.

-La discussion sur les sources de financement de ces travaux, en coordination avec les services de la présidence du gouvernement.

-Le lancement des travaux de réaménagement, conformément à l’arrêté numéro 497 de 2024, pour garantir la réouverture de l’hôtel à temps pour la saison estivale.

Cette initiative vise à restaurer l’un des espaces les plus emblématiques pour les jeunes en Tunisie, afin de répondre aux besoins croissants des familles et de renforcer l’infrastructure touristique et jeunesse du pays.

