RÃ©union au ministÃ¨re de l’Ã‰ducation : AvancÃ©es concernant les enseignants supplÃ©ants

Réunion au ministère de l’Éducation : Avancées concernant les enseignants suppléants

Suite à une réunion organisée mercredi au siège du ministère de l’Éducation pour examiner la situation des enseignants suppléants, une décision a été prise concernant le traitement des recours soumis par les enseignants contractuels. Ainsi, environ une centaine de dossiers seront examinés en collaboration avec le ministère des Finances.

Selon un communiqué du ministère de l’Éducation, un appel a été lancé aux enseignants suppléants afin qu’ils terminent l’année scolaire dans des conditions optimales, en évitant les tensions susceptibles d’avoir un impact négatif sur les résultats des élèves.

Le ministère a également assuré que tous les enseignants suppléants ayant travaillé dans les écoles primaires pour une période déterminée entre 2006 et 2023 ont été intégrés dans une base de données unique. Tous les enseignants suppléants sont donc invités à vérifier et à mettre à jour leurs informations, précise le ministère, soulignant que les inscrits seront classés selon des critères garantissant l’équité et la qualité.

Par ailleurs, le ministère s’engage à régulariser progressivement la situation des autres enseignants contractuels en fonction des disponibilités.

