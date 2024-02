Réunion entre le Ministère de l’Éducation et l’UGTT sur les revendications professionnelles

Dans le cadre de la poursuite du dialogue entre le Ministère de l’Éducation et l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT), une séance de travail a eu lieu aujourd’hui, le mercredi 14 février 2024, au siège du ministère. La session était supervisée par le ministre de l’Éducation et a réuni plusieurs cadres du ministère d’une part, et une délégation de l’UGTT dirigée par M. Mohamed Chebbi, Secrétaire Général Adjoint de l’UGTT responsable du secteur de la fonction publique, d’autre part.

Un communiqué du ministère rapporte qu’au cours de cette réunion, le procès-verbal de la session du 12 février 2024 concernant les revendications de l’UGTT incluses dans la charte professionnelle datée du 28 décembre 2023 a été signé.

Le ministre a par ailleurs souligné « l’importance de travailler ensemble pour trouver des solutions dans le cadre du dialogue social continu, garantissant ainsi un climat éducatif optimal », lit-on dans le même communiqué.

