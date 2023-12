Réunion stratégique sur le tourisme, l’artisanat, et les événements touristiques dans le gouvernorat de Gabès

Ce mardi 19 décembre 2023, une séance de travail supervisée par le Ministre du Tourisme, Moez Belhassine, s’est tenue au siège du ministère pour suivre l’évolution des secteurs du tourisme et de l’artisanat, ainsi que des événements touristiques à venir dans le gouvernorat de Gabès. La réunion a été présidée en présence du gouverneur de Gabès, des cadres du ministère, des institutions sous tutelle, des cadres régionaux et du comité directeur du Festival International du Sahara à Douz.

Au cours de la séance, une vue d’ensemble du programme de la 55e édition du Festival International du Sahara à Douz a été présentée. L’objectif du festival est de valoriser le patrimoine matériel et immatériel de la région.

Le comité directeur du festival a souligné que cette édition se distinguera par son soutien à la cause palestinienne, avec un programme varié comprenant des activités de divertissement, culturelles, et promotionnelles pour la région. Un salon d’artisanat sera également organisé en marge du festival, avec la participation de nombreux artisans de différentes régions, promouvant ainsi les produits tunisiens, compte tenu de l’affluence annuelle de milliers de visiteurs nationaux et internationaux.

Le Ministre du Tourisme a souligné l’engagement continu du ministère à développer le tourisme saharien et oasien dans le cadre d’une stratégie intégrée de diversification de l’offre touristique du pays. Il a noté que le gouvernorat de Gabès dispose d’atouts touristiques, naturels, historiques et culturels uniques, appelant à une coordination renforcée entre toutes les parties prenantes pour soutenir les secteurs du tourisme et de l’artisanat dans la région.

Moez Belhassine a également souligné que le ministère soutient ces événements visant à promouvoir la destination Tunisie, le tourisme saharien et oasien, et à stimuler l’économie régionale. Il a appelé à un effort concerté pour assurer le succès du Festival International du Sahara à Douz, prévu du 27 au 30 décembre 2023.

Dans un contexte similaire, le ministre a souligné l’importance du secteur de l’artisanat dans le gouvernorat de Gabès. Il a mentionné que le ministère, en collaboration avec l’Office National de l’Artisanat, organise des sessions de formation pour les artisans afin d’améliorer la qualité des produits.

De son côté, le gouverneur de Gabès a salué les efforts du ministère du Tourisme et des institutions sous tutelle, soulignant leur engagement en faveur du développement touristique de la région. Il a mis en avant l’importance de la coopération entre toutes les parties impliquées pour garantir le succès de ce festival emblématique.

Gnetnews