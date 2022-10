Rishi Sunak, nouveau Premier ministre du Royaume-Uni

L’ancien ministre des Finances, Rishi Sunak (42 ans), devient enfin Premier ministre, du Royaume-Uni.

Cet ancien riche banquier, d’origine indienne, en est à sa deuxième candidature au 10 Downing Street. Il a été battu la première fois par la première ministre sortante, Liz Truss, dont le passage à la tête de l’exécutif britannique était éphémère, à peine 45 jours.

Rishi Sunak était élu, cet après-midi, chef du Parti conservateur, et était quasiment seul dans la course, après le retrait de Boris Johnson, et avec une candidate, Penny Mordaunt, faible et qui n’a pas réussi à avoir le nombre requis de parrainages.

Né à Southampton, (Le Hampshire), d’un père médecin et d’une mère pharmacienne, sa famille est originaire du Pendjab, (Nord-ouest de l’Inde).

Le nouveau locataire du 10 Downing Street, est membre du parti conservateur et siège depuis 2015 à la chambre des communes britannique.