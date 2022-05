Ronaldinho en Tunisie le 19 mai

Ex joueur du Paris Saint Germain, du FC Barcelone et du Milan AC. Vainqueur du Mondial avec le Brésil en 2002 et Ballon d’or 2006 sera en visite en Tunisie à partir du 19 mai. C’est l’artiste K2Rym qui l’a annoncé dans une vidéo publié sur sa page Facebook officielle.

L’objectif de cette visite de Ronaldinho est de « promouvoir le tourisme et le patrimoins tunisiens » et de montrer au monde entier que la Tunisie est encore une destination sûre.

GnetNews