Safi Said annonce sa candidature à la présidentielle 2024 et dévoile son programme politique lors d’une conférence de presse

Ce mercredi 17 avril 2024, l’ancien député Safi Said a convoqué une conférence de presse pour officialiser sa candidature à l’élection présidentielle.

Dans son discours inaugural, Safi Said a débuté par exprimer ses salutations à la révolution palestinienne ainsi qu’au peuple palestinien, tout en rendant hommage aux martyrs de Gaza.

Au cours de cette conférence, Safi Said a exposé les principaux axes de son programme électoral. Celui-ci comprend notamment la proposition d’amender la constitution, la mise en place d’une cour constitutionnelle, l’adoption d’une nouvelle législation régissant les partis politiques et les associations, la création d’une nouvelle instance électorale (ISIE) ainsi que d’une autorité de l’audiovisuel (HAICA), tout en préconisant la suspension du code des changes et de la loi régissant les chèques sans provision.

Il a également plaidé en faveur de l’établissement d’un régime présidentiel équilibré et a appelé à la tenue d’élections législatives anticipées, sous réserve de l’accord de la nouvelle cour constitutionnelle. Dans son programme, Safi Said a souligné la nécessité de « désenchevêtrer les magistrats du pouvoir exécutif » ainsi que de « libérer les prisonniers politiques et d’opinion ».

Selon le dernier sondage d’Emrhod Consulting publié le 16 juin 2023, Safi Said se positionnait en troisième place avec 7,6% des intentions de vote pour l’élection présidentielle, derrière le président actuel Kaïs Saïed (68,7%) et la présidente du Parti destourien libre, Abir Moussi (8%).

Gnetnews