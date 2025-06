Kaïs Saïed reçoit le ministre des Affaires sociales avant son départ pour Genève

À la veille de la participation tunisienne aux travaux de l’Organisation internationale du travail (OIT), le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, dans l’après-midi du dimanche 9 juin au palais de Carthage, le ministre des Affaires sociales, Issam Lahmar.

Au cours de cet entretien, le chef de l’État est revenu sur la portée historique et symbolique de l’OIT, née dans le sillage du traité de Versailles et devenue, au fil des décennies, un véritable forum du dialogue social. Il a rappelé, en particulier, que le préambule de la Constitution de l’organisation affirme que l’instauration d’une paix mondiale durable ne peut se faire que sur la base de la justice sociale – une exigence valable à l’échelle nationale comme internationale.

Sur le plan intérieur, le président Saïed a évoqué les défis liés au financement des caisses sociales en Tunisie, plaidant pour des réformes profondes et équitables. Il a insisté sur la nécessité d’une véritable « révolution législative » dans le domaine du travail, fondée sur l’équité et la justice, et en phase avec les aspirations du peuple tunisien, que ce soit dans le secteur public ou privé.

Gnetnews