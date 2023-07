Tunisie : « La fine fleur de nos jeunes se dirige vers le Nord, c’est une richesse qui ne peut être évaluée ni en euro, ni en dollar » (Saïed)

Le président de la république, Kaïs Saïed, a déclaré hier, dimanche 23 juillet, à Rome que « la Tunisie n’accepte pas d’être un lieu de transit ou de résidence pour celui qui est hors la loi, et nos grades-frontières ne garderont que nos frontières ». Intervenu à la conférence internationale sur le développement et la migration, tenue dans la capitale italienne, le chef de l’Etat a affirmé que « le phénomène de migration irrégulière ne pouvait, désormais, être réglée ni d’une manière esseulée, ni dans le cadre des conventions bilatérales ».

Saïed a déploré la fréquence des drames migratoires, les embarcations se sont répandues partout, et avec elles l’odeur de la mort, a-t-il dit, signalant que « la mer n’est plus le lieu de ces tragédies, mais le Sahara est-elle aussi devenue une route pour fuir l’injustice, la pauvreté et le dénuement ».

Le président de la république a rappelé que pendant les derniers siècles, la migration était du Nord en direction du Sud. « Certaines étaient naturelles comme la migration des Italiens et des Maltais vers la Tunisie, et d’autres, hélas, était une colonisation, même si les appellations diffèrent ».