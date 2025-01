Saïed appelle à une mise en œuvre rapide des recommandations du rapport de la Haute comité de contrôle

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce mardi 28 janvier 2025 au palais de Carthage, Imed Hazgui, président de la Haut comité de contrôle administratif et financier, qui lui a remis le 29ᵉ rapport annuel de l’institution.

À cette occasion, le chef de l’État a insisté sur l’importance de traduire dans les faits les recommandations contenues dans ce rapport dans les plus brefs délais. Il a souligné la nécessité de repenser les mécanismes de contrôle et d’audit afin d’améliorer leur efficacité dans la préservation des fonds publics.

Kaïs Saïed a également mis en avant l’importance d’une gouvernance rigoureuse et transparente, appelant à renforcer les dispositifs de suivi et d’évaluation pour garantir une gestion plus efficiente des ressources de l’État.

Gnetnews