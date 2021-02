SaÃ¯ed envoie un message Ã  Tebboune, lâ€™occasion du 63Ã¨me anniversaire des Ã©vÃ©nements de Sakiet Sidi Youssef

Saïed envoie un message à Tebboune, l’occasion du 63ème anniversaire des événements de Sakiet Sidi Youssef

Le président de la république, Kaïs Saïed, a adressé à son homologue algérien, Abdelmajid Tebboune, un message, à l’occasion de la célébration ce lundi 08 février 2021, du 63ème anniversaire des événements de Sakiet Sidi Youssef.

Le chef de l’Etat a rappelé « les grands sacrifices consentis par les martyrs, qui ont donné leur vie, pour la Tunisie et l’Algérie, et la défense des valeurs de liberté et de dignité ».

« Cette commémoration sera une occasion renouvelée pour rappeler les liens de fraternité et d’amitié entre les deux pays, et une page rayonnante dans l’histoire tuniso-algérienne, qui nous rappelle les valeurs de sacrifice, de solidarité, de cohésion et de complémentarité, en loyauté aux martyrs, et en étant mûs par le souci de construire un avenir meilleur pour les prochaines générations », a-t-il souligné.

Le chef de l’Etat a assuré son homologue algérien de sa détermination « à renforcer la tradition de concertation continue entre les deux pays ».

« La Tunisie et l’Algérie forment un seul peuple, dont les liens sont forts dans tous les domaines ».

« Fière de ce legs historique honorable, et ayant foi en la communauté de destins, la Tunisie est déterminée à renforcer les liens de fraternité, de cohésion et de complémentarité avec l’Algérie, et de les hisser au plus haut niveau », avait déclaré auparavant le ministère des Affaires étrangères, dans un communiqué paru sur sa page officielle.

