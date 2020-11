Saïed félicite Biden, et prône « un partenariat stratégique » entre la Tunisie et les Etats-Unis

Comme la majorité des dirigeants du monde, le président Kaïs Saïed a félicité le président élu à la tête des Etats-Unis, Joe Biden, pour « sa victoire à l’élection présidentielle ».

Dans un message de félicitations qu’il lui a adressé dimanche, Saïed a exprimé ses « sincères félicitations et ses vœux de réussite » au président élu, qui aura à diriger la première puissance mondiale, les prochains quatre ans.

Le chef de l’Etat a rappelé « les relations historiques entre la Tunisie et les Etats-Unis », exprimant ses dispositions « à les enraciner davantage, et à renforcer les perspectives du partenariat stratégique entre les deux pays, au service de l’intérêt des deux peuples ».

Il a évoqué « le soutien assuré par les Etats-Unis à la Tunisie en matière de construction démocratique », et « les valeurs communes partagées par les deux pays, celles de liberté, de la démocratie et de la justice », appelant « à la promotion des relations de coopération, d’amitié et de concertation continue entre les deux pays ».

Gnetnews