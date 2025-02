SaÃ¯ed insiste sur le respect de la Constitution et annonce des mesures sociales

Saïed insiste sur le respect de la Constitution et annonce des mesures sociales

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, jeudi 13 février 2025 au palais de Carthage, le chef du gouvernement, Kamel Maddouri. Cette rencontre a été l’occasion pour le chef de l’État de réaffirmer la primauté de la Constitution du 25 juillet 2022, soulignant que certaines déclarations et pratiques observées récemment sont en contradiction avec ses dispositions claires et ne sauraient faire l’objet d’interprétations divergentes.

Sur le plan social, plusieurs dossiers ont été abordés, notamment la situation des travailleurs précaires, des docteurs au chômage et des bénéficiaires des allocations pour perte d’emploi. Le président a insisté sur la nécessité de solutions radicales afin de garantir les droits de chacun. Concernant les docteurs sans emploi, les dernières concertations avec les ministères de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ont révélé la possibilité de créer, dans un premier temps, environ 5 000 postes au sein d’établissements et de laboratoires. Kaïs Saïed a ainsi donné des instructions pour accélérer le processus et clore définitivement ce dossier.

Par ailleurs, le chef de l’État a ordonné la mise en place de mécanismes concrets pour la restructuration des dettes des abonnés en difficulté auprès de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) et de la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE). Il a également appelé à l’abandon des pénalités de retard, estimant que la situation actuelle ne profite ni aux abonnés, incapables de s’acquitter de leurs factures, ni aux entreprises concernées, qui ne tireraient aucun bénéfice des coupures d’eau et d’électricité.

