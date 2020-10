Saif Jaziri convoitÃ© en Tunisie ? Arab Contractors rÃ©agit

Saif Jaziri convoité en Tunisie ? Arab Contractors réagit

L’attaquant international tunisien d’Arab Contractors, Saif Jaziri aurait été contacté par quelques clubs tunisiens pour s’attacher ses services pour la prochaine saison. Le responsable de la section football du club égyptien a été interrogé par Kooora à ce sujet et il a déclaré : « Nous sommes contents de ce que Jaziri réalise avec nous. Le club n’a aucune intention de le laisser partir et nous comptons sur lui pour disputer la prochaine coupe de la CAF. De plus, nous n’avons reçu aucune offre officielle et nous savons qu’il n’a aucune intention de nous quitter ».