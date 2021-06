Saifeddine Jaziri : Le Zamalek temporise

L’attaquant buteur tunisien Saifeddine Jaziri n’est pas certain d’être définitivement recruté par le Zamalek. Arrivé sous orme de prêt en provenance d’Arab Contractors, le joueur n’a reçu aucun garantie des dirigeants du club cairote. Selon des médias égyptiens, le Zamalek préfère attendre la fin de la saison pour faire son choix définitif et attend de voir l’évolution du rendement de Jaziri qui a disputé treize matchs et marqué un seul but.

GnetNews