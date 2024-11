Saison prometteuse et mesures importantes pour le secteur de l’huile d’olive en Tunisie

Le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche Maritime annonce des mesures en faveur du secteur de l’huile d’olive, dans le cadre des directives du Président de la République visant à assurer la réussite de la récolte, la transformation et la commercialisation de cette ressource stratégique. L’objectif est de préserver les différentes étapes de cette chaîne de valeur et de lutter contre toute forme de spéculation pouvant perturber l’équilibre du marché, tout en soutenant sa résilience face aux défis des marchés mondiaux. Tous les indicateurs prévoient une saison prometteuse avec une récolte exceptionnelle, surpassant celle de l’année dernière.

Voici les mesures clés mises en place pour soutenir les producteurs d’huile d’olive :

1. Achat d’huile d’olive: Le Bureau National de l’Huile débutera l’achat d’huile sur tout le territoire tunisien, en appliquant des prix prenant en compte les valeurs du marché intérieur et international.

2. Capacité de stockage: Le Bureau National de l’Huile mettra à disposition ses capacités de stockage dans ses centres régionaux pour les producteurs souhaitant entreposer leurs stocks d’huile d’olive.

3. Financement de stockage: Un programme de financement est mis en place pour soutenir le stockage de l’huile chez les producteurs en cas de baisse prolongée des prix sur le marché intérieur.

4. Extension des délais de remboursement: Les prêts saisonniers accordés aux agriculteurs et aux propriétaires de moulins bénéficieront d’un délai de remboursement prolongé de trois mois.

5. Soutien bancaire: Le ministère coordonne avec les banques pour garantir des financements adéquats aux différents acteurs, afin d’assurer le bon déroulement de la saison.

6. Création d’une cellule de suivi: Une cellule permanente a été instaurée pour assurer un suivi rigoureux de la récolte, de la transformation et de la commercialisation, ainsi que de l’évolution des prix sur le marché intérieur et international. Cette cellule travaillera en collaboration avec les comités régionaux pour résoudre les éventuelles difficultés tout au long de la saison.

