Sallami : « L’EST va regretter le départ de Chaâbani »

L’ancien milieu de terrain du Club Africain et du Stade Tunisien, Oussama Sallami, considère que l’Espérance Sportive de Tunis va commettre une erreur en changeant de coach cet été : « Ils vont regretter son départ. Je ne vois pas pourquoi les « Sang et Or » vont changer de coach. Il a eu à sa disposition un effectif de qualité inférieure à celui de 2018/2019. Ce n’est pas lui la cause des derniers échecs. C’est aux joueurs de faire savoir au président qu’ils souhaitent que leur coach poursuive son travail ».