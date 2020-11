Sallemi : « Derbali est le meilleur espérantiste de la décennie »

L’ancien milieu de terrain du Club Africain et du Stade Tunisien, Oussama Sallemi, a déclaré à IFM que Semah Derbali fait partie des meilleurs joueurs tunisiens et de la décennie : « Il a travaillé dur et le fait que l’Espérance de Tunis le choisisse pour la présentation du nouveau maillot prouve qu’elle est reconnaissante envers lui. En 2011, quand son équipe possédait de grands joueurs tels que Youssef Msakni et Oussama Darragi, Derbali a été le meilleur passeur de l’équipe. J’espère que je ne vais pas voir deux Algériens présenter le nouveau maillot du Club Africain. La direction ferait mieux de choisir Zouheir Dhaouadi et Saber Khelifa ».