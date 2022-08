PrÃ©visions mÃ©tÃ©o : Les maximales varieront entre 29 et 34 degrÃ©s

Prévisions météo : Les maximales varieront entre 29 et 34 degrés

Le temps sera ce samedi 06 août 2022 caractérisé par quelques nuages qui seront plus abondants l’après-midi avec des cellules orageuses accompagnées par des pluies au nord et au centre. Il y a une possibilité de chute de grêles et d’orage dans des endroits isolés. Le vent sera faible à modéré et se renforcera sous orage. La mer sera ondulée au nord et peu agitée ailleurs.

Les températures seront en légère baisse. Les maximales varieront entre 29 et 34 degrés près des régions côtières et les hauteurs et entre 35 et 42 ailleurs, avec du sirocco localement, selon les prévisions de l’Institut national de météorologie.

