Sami Bouajila sacré meilleur acteur à la cérémonie des Césars 2021

L’acteur franco-tunisien, Sami Bouajila remporte le César du meilleur acteur pour son rôle dans le film Un Fils, réalisé par Mehdi Barsaoui.

Avec une série de rôles d’envergure depuis trente ans, il a gagné la reconnaissance de ses pairs: prix d’interprétation à Cannes pour Indigènes de Rachid Bouchareb (2006), César du meilleur second rôle pour Les témoins d’André Téchiné (2007) et dernièrement une nouvelle distinction comme meilleur acteur dans une sélection de la Mostra de Venise pour Un Fils.

En recevant son trophée des mains de Fanny Ardant, Sami Bouajila a prononcé un discours très émouvant, rendant hommage à son père.

« Quand j’ai commencé le tournage d’Un fils qui parle de la filiation, je venais juste de raccompagner mon père sur sa terre natale, dans laquelle il repose désormais.

On a tourné le film dans le désert de Tataouine à quelques kilomètres de la frontière libyenne, où dans les années 40, mon père alors âgé d’une dizaine d’années, traversait clandestinement cette même frontière avec son père pour rejoindre le village natal de mon grand-père que je n’ai jamais connu. Toute sa vie il m’a raconté ce périple… jusqu’à la fin… ça revenait… Il me racontait le désert, les passeurs, la fatigue, et surtout la stupeur de se réveiller un matin sans son père, qui pour aller plus vite et craignant les rafles, l’avait laissé aux bons soins d’un passeur jusqu’à son retour.

En y repensant aujourd’hui, j’ai le sentiment que tout ceci m’habitait. Le personnage s’est invité en moi. Il m’a inspiré son désarroi, ses regards, son amour. Je l’ai habité. Je lui ai donné mon souffle, mon énergie…. Mehdi Barsaoui le metteur en scène et Najla Ben Aballah, ma partenaire, ont fait le reste, et avec eux je partage ce prix ».