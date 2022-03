Samir Majoul annonce la création d’une alliance de syndicats patronaux francophones

Une Alliance des organisations syndicales patronales des pays francophones a été créée. C’est ce qu’a annoncé Samir Majoul, président de l’UTICA dans un communiqué paru ce jours, mardi 29 Mars.

Cette alliance qui a été signée aujourd’hui, sous le nom « Accord de Tunis », réunis une vingtaine de pays. Elle sera dotée d’un bureau permanent et sera chargée d’accélérer les flux d’affaires entre entreprises francophones, de coordonner l’action francophone des organisations professionnelles les plus représentatives de chacun des pays et régions francophones membres, d’établir des diagnostics partagés et d’être une force de propositions.

Parmi les pays représentés, figurent de nombreuses nations africaines comme le Maroc, l’Algérie, le Gabon ou encore le Cameroun, mais aussi des pays d’Europe et outre-Atlantiques, à l’image de la Belgique, de la France ou du Canada.

