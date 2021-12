SC Koweit : Maâloul prend Khenissi

L’attaquant buteur de l’Espérance Sportive de Tunis n’a pas prolongé son contrat avec les Sang et or et a fini par choisir un autre chemin. D’après la chaine Al Kaas, Taha Yassine Khenissi a trouvé un accord avec les dirigeants du SC Koweit, qui est entrainé par le Tunisien, Nabil Maâloul.

Le transfert de Khenissi devrait être bouclé durant la session hivernale du mercato.

GnetNews