Sécurité alimentaire : Saisie de 15 tonnes de « zgougou » et produits associés non conformes

Les équipes de contrôle relevant de l’Autorité nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (ANSSPA) ont saisi et détruit 15 tonnes de produits alimentaires jugés dangereux pour la santé des consommateurs, dont du « zgougou », des fruits secs et divers ingrédients utilisés pour la préparation de l’Assida.

Selon un communiqué publié lundi soir, l’Autorité a mobilisé près de 200 équipes de contrôle à travers les différentes régions du pays depuis le mois d’août 2025. Ces opérations visaient les unités de production, de transformation, de stockage ainsi que les points de vente en gros et au détail spécialisés dans le « zgougou », les fruits secs, les confiseries et les produits destinés à la préparation de l’assida, dans le cadre des festivités du Mouled.

Au total, 1 205 opérations de contrôle ont été effectuées et 86 échantillons ont été analysés pour détecter la présence éventuelle de toxines fongiques (aflatoxines), d’autres polluants ou additifs interdits. Les saisies concernent notamment 6,5 tonnes de céréales et dérivés, 2,5 tonnes de fruits secs, 172 kg de confiseries, 5 081 litres de jus et de boissons gazeuses, 548 kg de zgougou, 160 kg de confiseries décoratives et 35 kg d’autres ingrédients.

Dans ce cadre, 61 procès-verbaux ont été dressés à l’encontre des contrevenants et sept commerces ont été fermés pour non-respect des normes sanitaires.

À l’approche du Mouled, l’ANSSPA appelle les citoyens à éviter les points de vente anarchiques et à privilégier les magasins agréés. Elle recommande également de vérifier l’étiquetage des produits emballés, notamment les dates de péremption, et de s’assurer de la salubrité des denrées (absence de moisissures, d’humidité ou de traces d’insectes) avant l’achat. L’Autorité invite enfin les consommateurs à signaler toute irrégularité via son numéro vert : 80 106 977.

