Sellimi attaque Hassan : « Il n’a pas le niveau »

Le chroniqueur de l’émission Sport+ sur les ondes d’IFM a commenté la défaite du Club Africain qui l’écarte définitivement de la course au titre et qui compromet aussi ses chances de qualification à la prochaine C1. Pour Samir Sellimi, il y a plusieurs lacunes, une d’elle, est le gardien de buts : « Avec tout mon respect, mais le keeper Mouez Hassan n’a pas le niveau nécessaire pour être le gardien numéro un du Club Africain. Il manque de personnalité et il commet plusieurs erreurs de placement. Je suis convaincu que la direction a commis une grosse erreur en laissant partir Atef Dekhili qui est supérieur à tous les niveaux ».

GnetNews