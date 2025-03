Séminaire 3S « Next-Gen Datacenter et cybersécurité : Les piliers d’une entreprise digitalisée »

Dans un paysage numérique en constante évolution, où la transformation digitale s’impose comme un impératif stratégique pour les entreprises, la question des infrastructures et de la sécurité informatique devient centrale.

Le séminaire organisé par 3S, intitulé « Next-Gen Datacenter et cybersécurité : Les piliers d’une entreprise digitalisée » qui s’est tenu le récemment à l’hôtel Mövenpick du Lac, a été une occasion pour les experts de 3S, de présenter les dernières innovations en matière de datacenters de nouvelle génération, tout en explorant les solutions de cybersécurité les plus avancées pour protéger les entreprises face à des cybermenaces de plus en plus sophistiquées. Parmi les thèmes abordés, les architectures modernes (SIEM et XDR), l’importance de la cyber-résilience, et les approches innovantes comme l’hyperconvergence (HCI).

Les avantages d’une infrastructure de datacenter de type HCI

A travers la présentation intitulée « Datacenter : Bien plus qu’un hyperviseur », Dhia Eddine Rjeb- Chef d’équipe Système Solution Architect 3S est revenu sur les différences entre les datacenters classiques et modernes, des couches de solutions pour migrer vers un « software defined datacenter », ainsi que l’importance d’avoir un datacenter offrant la possibilité de monter un cluster conteneurisé, les interfaces de gestion unifiées, etc.

Ehsen Zayen- Directeur Delivery 3S, a quant à lui mis l’accent sur les avantages d’une infrastructure de datacenter de type HCI, ses principales caractéristiques et l’expertise de 3S dans ce domaine.

« Une infrastructure hyperconvergée est partie de l’idée de profiter de la capacité de stockage que l’on a sur plusieurs serveurs pour en faire une couche de stockage distribuée pour donner l’équivalent d’une solution de stockage qui était assurée auparavant par du hardware. Il s’agit ici de consolider l’ensemble des fonctions des datacenter (computing, stockage, réseau) dans du software embarqué dans un cluster HCI à la carte, pour un maximum de flexibilité pour le déploiement d’applications. » a déclaré M. Zayen.

Hakim Barhoumi- Solution Architect 3S a de son coté, défini les différentes techniques de scan des vulnérabilités, leur rôle et comment elles simplifient les tâches des administrateurs de sécurité.

« Les attaques sont devenues aujourd’hui de plus en plus sophistiquées, surtout avec l’intégration d’outils comportant de l’intelligence artificielle par les hackers qui y ont accès d’une manière très facile. On parle d’une attaque pouvant durer à peine quelques heures entre les phases d’introduction et d’exfiltration des données sensibles, alors qu’auparavant, cet acte malveillant pouvait nécessiter plusieurs mois avant de proposer un payload et d’avoir la main sur la machine au sein du système d’information. Sans compter que les administrateurs ont des dizaines de solutions et d’équipements actifs à gérer (smartphones, WAF, firewall, XDR,…)avec leurs flux de vulnérabilités.» a souligné M. Barhoumi en précisant qu’il existe des outils pour prioriser les attaques et les vulnérabilités les plus critiques.

La cyber-résilience face aux menaces persistantes

Enfin, à travers le panel intitulé « Cyber-résilience face aux menaces persistantes : SIEM, XDR ou une alliance des deux ? », Akram Allani – Directeur Solution Architect 3S, a présenté en détail ces deux solutions, en effectuant un comparatif afin de démontrer leurs utilités, selon la stratégie de chaque entreprise.

« 3S avec ses équipes d’experts, peuvent aider les décideurs et DSI à effectuer le bon choix, à acquérir des solutions selon votre besoin et écosystème avec nos partenaires leaders. Nous proposons des offres complètes, modulaires et scalables qui peuvent même être proposées en mode managé. La cyber résilience est plutôt une stratégie qui combine technologie, processus et équipe ! » a conclu Akram Allani.

Ce séminaire a ainsi offert aux participants une vision claire des défis et des opportunités liés à la digitalisation, tout en soulignant l’importance d’une infrastructure robuste et d’une stratégie de sécurité proactive pour assurer la pérennité des entreprises dans un environnement numérique en constante mutation.

Samy Ben Naceur