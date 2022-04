Sergueï Lavrov met en garde contre le risque réel d’une 3ème guerre mondiale

AFP – La Russie a assuré lundi vouloir poursuivre les négociations de paix avec l’Ukraine, tout en avertissant du danger « réel » que le conflit dégénère en Troisième guerre mondiale, au lendemain de la visite de ministres américains à Kiev.

Alors que l’armée russe indique avoir frappé une centaine de cibles en Ukraine lundi, notamment des installations ferroviaires dans le centre du pays, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a accusé le président ukrainien Volodymyr Zelensky de « faire semblant » de discuter avec Moscou.

« C’est un bon acteur (…), si on regarde attentivement et on lit attentivement ce qu’il dit, vous allez y trouver un millier de contradictions », a affirmé le chef de la diplomatie russe, cité par les agences de presse russes.

Mais « nous continuons de mener des négociations avec l’équipe » ukrainienne « et ces contacts vont se poursuivre », a-t-il déclaré.

Dans un contexte de tensions sans précédent entre Moscou et l’Occident en raison de la guerre en Ukraine, M. Lavrov a mis en garde contre le risque d’une Troisième guerre mondiale. « Le danger est grave, il est réel, on ne peut pas le sous-estimer », a jugé M. Lavrov.

Ces déclarations interviennent au lendemain de la visite à Kiev, où ils ont rencontré le président Zelensky, du chef du Pentagone Lloyd Austin et du secrétaire d’Etat Antony Blinken – la première visite de ministres américains depuis le début du conflit le 24 février.

Au retour de cette visite, le chef du Pentagone a estimé que Kiev pouvait gagner la guerre.

« La première chose pour gagner, c’est de croire que l’on peut gagner. Et (les Ukrainiens) sont convaincus qu’ils peuvent gagner (…) Ils peuvent gagner s’ils ont les bons équipements, le bon soutien », a déclaré lundi M. Austin.

Lundi soir, le président Zelensky a lui estimé que la victoire ukrainienne n’était qu’une question de temps.

« Grâce au courage, à la sagesse de nos défenseurs, grâce au courage de tous les Ukrainiens, de toutes les Ukrainiennes – notre Etat est un véritable symbole de la lutte pour la liberté », a-t-il estimé dans son adresse du soir.

Les Etats-Unis, qui ont annoncé une nouvelle aide militaire directe et indirecte pour l’Ukraine de 700 millions de dollars – leur assistance atteint dorénavant 3,4 milliards -, ont accéléré leurs livraisons d’équipements militaires, que Volodymyr Zelensky ne cesse de réclamer.

Ils fournissent désormais des armes lourdes pour contrer l’offensive russe qui se concentre sur l’est et le sud de l’Ukraine, après que les troupes de Moscou ont échoué dans la région de Kiev, dont elles se sont retirées fin mars.

M. Austin a dit vouloir « voir la Russie affaiblie à un degré tel qu’elle ne puisse plus faire le même genre de choses que l’invasion de l’Ukraine ».

Les livraisons d’armes à l’Ukraine devraient être au centre d’une réunion, mardi en Allemagne, de M. Austin avec ses homologues de 40 pays alliés. « Nous allons pousser au maximum, aussi vite que possible, pour que (les Ukrainiens) reçoivent ce dont ils ont besoin », a déclaré le chef du Pentagone.

Selon le ministre de la Défense britannique Ben Wallace, Moscou a perdu à ce jour « approximativement 15.000 hommes » en Ukraine, un chiffre invérifiable de source indépendante. Moscou n’a donné aucun bilan depuis le 25 mars, lorsqu’elle avait affirmé avoir perdu 1.351 soldats.