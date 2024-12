Serie A : La Juventus s’impose difficilement Ã  Monza

Serie A : La Juventus s’impose difficilement à Monza

Après deux matches nuls obtenus in extremis face à Bologne et Venise, la Juventus a retrouvé le chemin de la victoire en championnat face à Monza, lanterne rouge de Serie A. L’équipe de Thiago Motta s’est imposée dans un match très ouvert, grâce à une prestation offensive très aboutie.

Grâce à ce succès, le premier depuis le 9 novembre face au Torino, la Juve rejoint la Fiorentina en total de points (31), seulement devancée par les Toscans à la différence de buts, et à trois points de l’Inter Milan et de la Lazio, respectivement troisième et quatrième de Serie A.