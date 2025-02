Serie A : Le Milan enchaine Ã  Empoli

Serie A : Le Milan enchaine à Empoli

Après sa victoire en coupe en milieu de semaine face à la Roma, le Milan devait absolument gagner des points ce samedi en se déplaçant chez Empoli pour rester au contact de la Lazio, de la Fiorentina et de la Juventus.

Sans certains cadres laissés sur le banc en première période, l’AC Milan (7e) a été très brouillon, et Colombo a même failli marquer. Ca c’est encore plus compliqué avec le rouge de Tomori, mais l’exclusion de Marianucci a redonné confiance aux Milanais qui l’emportent grâce à Leao et Gimenez en deuxième période.