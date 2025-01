Serie A : Le Milan retrouve enfin la victoire

Grâce à un but d’Hernandez et un autre de Leao dans le dernier quart d’heure, le Milan AC a retrouvé la victoire après deux matchs nuls en championnat. Pourtant, les Rossoneris ont été mené au score après le but inscrit par Diao pour Côme à la 60ème minute. Ce succès permet aux joueurs de Conceiçao de prendre la septième place avec 31 points (avec un match en moins). En fin de soirée, l’Atalanta recevra la Juventus de Turin.

GnetNews