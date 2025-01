Serie A : Le Napoli renverse la Juve et vole en tête !

Naples a logiquement battu la Juventus Turin (2-1), ce samedi, lors de la 22e journée de Serie A. L’attaquant français Randal Kolo Muani, prêté par le PSG à la Vieille Dame, a marqué pour sa première avec la Juve.

Avec ce résultat, les hommes d’Antonio Conte enchaînent une septième victoire consécutive en Serie A et prennent le large au classement, avec 53 points. Cela leur permet de prendre six longueurs d’avance sur l’Inter Milan, en attendant le match des Nerazzurri ce dimanche à 18 h. C’est aussi la fin de série d’invincibilité de la Juventus, qui comptait 8 victoires et 13 nuls en 21 matches jusqu’ici.