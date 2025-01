Serie A : L’Inter ne laisse pas filer le Napoli

L’Inter Milan se déplaçait ce dimanche chez le 17e de Serie A Lecce pour le compte de la 22e journée de Série A. Le match était à sens unique et les tenants du titre se sont largement imposés (0/4). Avec cette victoire, les Nerazzurri reviennent à 3 points de Naples, vainqueur samedi de la Juve et qui compte un match en plus, avant d’entamer un mois de février chargé avec des chocs contre l’AC Milan, la Fiorentina et la Juventus.