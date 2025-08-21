Sfax : La gare ferroviaire endommagée après une attaque nocturne

21-08-2025

Dans la nuit du jeudi 21 août 2025, la gare ferroviaire de Sfax a été la cible d’une attaque, provoquant d’importants dégâts matériels, principalement sur sa façade avant. Des photos et vidéos partagées sur les réseaux sociaux témoignent de l’ampleur des dommages.

Le ministère des Transports a indiqué à la radio Mosaïque FM qu’une équipe technique et administrative a été dépêchée sur place pour évaluer les impacts. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes et les circonstances de cet incident.

