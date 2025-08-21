Sfax : La gare ferroviaire vandalisée par des passagers, plusieurs arrestations

La gare ferroviaire de Sfax a été la cible d’actes de vandalisme tôt ce jeudi 21 août 2025. Selon les premiers éléments, un groupe de jeunes passagers du train en provenance de Tunis et à destination de Gabès, arrivé à 04h20, serait à l’origine de ces incidents.

Dans une déclaration à la radio régionale, le gouverneur de Sfax, Mohamed Hajri, a fermement condamné ces agressions, soulignant que les forces de sécurité avaient procédé à plusieurs arrestations. Il a par ailleurs insisté sur la nécessité de renforcer la sensibilisation des jeunes quant à l’importance de préserver les biens publics.

De son côté, le directeur régional sud-est de la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT), Hichem Mnif, a précisé que des passagers sont descendus dans le hall de la gare avant de saccager plusieurs installations. Les dégradations ont touché la façade avant, les bancs d’attente, les sanitaires, et même l’étage supérieur du bâtiment.

Selon la même source, les dégâts concernent également des équipements du café de la gare, tandis que le kiosque de la station a été entièrement pillé. Un inventaire est en cours afin d’évaluer l’ampleur des pertes.

Le gouverneur a assuré que l’enquête judiciaire permettra de déterminer les circonstances exactes de cette attaque.

Gnetnews