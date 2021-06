Sidi Bouzid : Le gouverneur prolonge les mesures de prévention jusqu’au 27 Juin

Le gouverneur de Sidi Bouzid a décidé ce lundi 14 juin de prolonger l’application des mesures de prévention contre la propagation du Coronavirus du lundi 14 Juin au dimanche 27 Juin, face à un contexte épidémique critique dans la région.

Ces dispositions portent sur la suspension des activités des marchés hebdomadaires, la fermeture des bains maures, la suspension des activités des salles de sport et des salles des fêtes, et la suspension de la prière du vendredi…dans les municipalités de Sidi Bouzid, Meknassi, Souk Jedid, Mezouna, Regueb, Ouled Hafouz…

Le gouverneur Mohamed Sedki Ben Aoun appelle à une application stricte de la disposition destinée aux cafés et restaurants d’exploiter 30 % de leur capacité d’accueil, dans toutes les délégations du gouvernorat, tout en poursuivant l’interdiction du jeu des cartes et de la chicha ; à mettre l’accent sur le respect du protocole sanitaire dans toutes les administrations régionales, locales et les espaces commerciaux, et à inciter la population à s’inscrire dans la plateforme Evax et à se faire vacciner.

Gnetnews