Signature d’un accord de financement entre la Tunisie et le FADES pour le projet de dÃ©veloppement agricole intÃ©grÃ© au Kef

Signature d’un accord de financement entre la Tunisie et le FADES pour le projet de développement agricole intégré au Kef

Le mercredi 22 mai 2024, la ministre de l’Économie et de la Planification, Mme Feryal Ouerghi Sebaï, et le directeur général et président du conseil d’administration du Fonds Arabe de Développement Économique et Social (FADES), M. Bader Mohamed Al-Saad, ont signé un accord de financement. Cet accord, d’un montant de 10 millions de dinars koweïtiens (environ 100 millions de dinars tunisiens), vise à soutenir le projet de développement agricole intégré dans le bassin de l’oued Tessa, situé dans la région du Kef. La signature a eu lieu en marge des réunions annuelles conjointes des institutions financières arabes, tenues au Caire les 21 et 22 mai.

Le projet comprend plusieurs volets, notamment la protection des terres agricoles contre l’érosion, l’aménagement hydraulique agricole, la protection des grandes plaines contre les inondations, le développement forestier, l’aménagement des pistes agricoles, l’approvisionnement en eau potable, ainsi que le développement des systèmes et des chaînes de valeur. Le projet encouragera également la création d’entreprises dans le secteur agricole, en mettant l’accent sur les petites entreprises génératrices de revenus et durables.

Les deux parties ont souligné l’importance de la coopération financière et technique entre la Tunisie et le FADES, l’un des principaux partenaires de la Tunisie dans son processus de développement. M. Bader Mohamed Al-Saad a exprimé la volonté du FADES de poursuivre cette collaboration constructive et d’examiner les projets de développement prioritaires nécessitant un soutien financier et technique.

Sur le plan bilatéral, Mme Feryal Ouerghi Sebaï a rencontré ses homologues égyptiennes, la ministre de la Planification et du Développement Économique, Mme Hala Saeed, et la ministre de la Coopération Internationale, Mme Rania Al-Mashat. Ces réunions ont permis d’explorer les opportunités de renforcer la coopération économique et les partenariats, en particulier en impliquant le secteur privé.

La ministre a invité les deux ministres à assister à la 21ème édition du Forum de l’Investissement en Tunisie. De plus, le 21 mai, elle a rencontré des membres de la Chambre de commerce égyptienne et des hommes d’affaires de divers secteurs en présence de l’ambassadeur de Tunisie en Égypte. Cette rencontre visait à promouvoir les opportunités d’investissement et de partenariat en Tunisie, ainsi que les réformes en cours pour améliorer le climat des affaires et simplifier les procédures d’investissement.

Enfin, Mme Ouerghi Sebaï a encouragé les participants à assister au Forum de l’Investissement en Tunisie les 12 et 13 juin prochains, soulignant que cet événement permettra aux entrepreneurs et investisseurs égyptiens de découvrir les opportunités de partenariat mutuellement bénéfiques entre les deux pays.

