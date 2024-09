Situation critique des barrages en Tunisie : Taux de remplissage au plus bas

La situation des barrages en Tunisie suscite une vive inquiétude, avec un taux de remplissage qui a chuté à seulement 23,1 % au 12 septembre 2024. Selon les données publiées par l’Observatoire national de l’agriculture, le stock global d’eau dans les barrages s’élève à 542,602 millions de mètres cubes, marquant une diminution de 15 % par rapport à la même période l’année précédente.

Les barrages du nord du pays, qui détiennent la majorité de cette eau, affichent un taux de remplissage de 27,6 %. En revanche, ceux du centre et du Cap Bon présentent des taux bien plus faibles, à 7,5 % et 2,6 % respectivement.

Face à cette situation critique, l’Observatoire national des eaux a appelé, fin août 2024, à la proclamation de l’état d’urgence hydrique pour faire face à cette crise persistante.

Gnetnews