Situation critique des barrages en Tunisie

Le taux de remplissage des barrages en Tunisie a atteint un niveau alarmant de 19,6 % au 3 décembre 2024, selon les dernières données publiées par l’Observatoire National de l’Agriculture (ONAGRI). Cette situation reflète une baisse significative par rapport à la même période de l’année précédente, où ce taux s’élevait à 22,1 %.

Baisse des réserves d’eau

Les réserves actuelles dans les barrages ne dépassent pas 460,343 millions de m³, contre 516,163 millions de m³ en 2023, soit une diminution de 10,8 %. La comparaison avec la moyenne des trois dernières années est encore plus préoccupante, avec une baisse de 25,8 %.

Disparités régionales

Le taux de remplissage varie fortement d’une région à l’autre :

Les barrages du nord enregistrent un taux de 22,1 %, concentrant 88 % des réserves d’eau disponibles.

Les barrages du centre et du Cap Bon affichent des niveaux encore plus faibles, respectivement à 10,7 % et 10,2 %.

Dans le Cap Bon, la plupart des barrages sont presque vides, à l’exception du barrage de Masri.

Apports et utilisations

Les apports en eau enregistrés le 3 décembre 2024 s’élèvent à seulement 0,490 million de m³, tandis que les utilisations pour cette même journée atteignent 1,247 million de m³, traduisant un déséquilibre critique.

Sur l’ensemble de la saison actuelle, les apports totaux en eau sont de 102,3 millions de m³, contre une moyenne habituelle estimée à 320,1 millions de m³, soit un déficit de 68 %.

Une situation préoccupante

Ces chiffres témoignent d’une crise hydrique grandissante, mettant en lumière les défis auxquels la Tunisie est confrontée pour gérer ses ressources en eau. Cette situation appelle à une mobilisation urgente pour préserver ces ressources essentielles, notamment face aux impacts du changement climatique.

