« Smart traveller », la nouvelle application mobile lancée par la Douane tunisienne

La douane tunisienne a lancé, ce mardi 29 novembre 2022, l’application mobile « le voyageur intelligent » (smart traveller), destinée notamment aux Tunisiens résidents à l’étranger

Financée par l’Allemagne, cette application a été lancée et présentée par la Directrice générale des douanes, Najet Jaouadi. Elle s’inscrit dans le cadre du programme d’appui au gouvernement tunisien dans le domaine de gestion intégrée des frontières mis en place par le Centre international pour le développement des politiques migratoires.

Cette nouvelles plateforme, disponibles en trois langues (arabe, français, anglais) permet de donner des informations relatives sur les règlements procédures des conditions d’entrée, de départ et de séjour sur le territoire tunisien.

Le travail sur cette application a commencé dès 2015 et intervient dans la stratégie de la direction générale de la douane de digitalisation et de renforcement de outils de communication numériques et de rapprocher les services des voyageurs, en vue de leur faciliter les déplacements à travers les frontières, qu’elle soient terrestres, maritimes ou aériennes.

De son côté, le conseiller et chargé des affaires étrangères à l’ambassade d’Allemagne à Tunis Georg Felsheim a indiqué que « cette application est un moyen de garantir la protection des frontières tout en permettant de faciliter la mobilité pour les personnes et une circulation fluide des marchandises ».

Il s’agit également, pour les deux pays d’éviter la traversée illégale des frontières entre la Tunisie et l’Union européenne (UE).

