SNCFT: « La grève occasionne 2 millions de dinars de perte chaque jour » (PDG)

La fermeture de la ligne ferroviaire 13 dédiée au transport du phosphate à Gafsa, occasionne à la société des pertes de deux millions de dinars par mois au titre des salaires du personnel. C’est ce qu’a déclaré le PDG de la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT), Taoufik Boufayed.

Dans une déclaration à la TAP, ce dernier a fait savoir que la fermeture de cette ligne et le recours à la ligne 21 a fait augmenté les couts et les dépenses pour la SNCFT.

« La ligne 21 est la plus longue ligne reliant Metlaoui à Gabès. L’acheminement du phosphate sur cette ligne peut durer jusqu’à trois jours (aller et retour) en raison de la dégradation de l’infrastructure, et ce, contrairement à la ligne 13 qui est plus rapide (un jour) », a-t-il expliqué.

Boufayed a dans ce sens souligné que la la ligne 13, qui relie Sfax à Tozeur, est fermée en raison de protestation sociales en cours depuis près de trois semaines et appelle à faire prévaloir l’intérêt général pour permettre sa réouverture.

Il a par ailleurs déploré les difficultés auxquelles la SNCFT fait face, évoquant notamment le manque d’équipements et de ressources matérielles, en plus des mouvements sociaux qui nuisent à la productivité de la compagnie.

Gnetnews